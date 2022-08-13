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الفرجاني: يجب مطالبة مجلس العموم البريطاني بتوضيح الموقف من تصريحات “السفيرة”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني إن جدول أعمال جلسة البرلمان بعد غد الإثنين شمل قانون توحيد المرتبات وقانون الاستثمار، متوقعا التصويت عليهما وتمريريهما.

وأضاف الفرجاني، في تصريحات صحفية أن تصريحات السفيرة البريطانية تمثل تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي.

وتابع النائب: نأمل أن يكون تصريح السفيرة معبرًا عن شخصها وليس الحكومة البريطانية، مشددا على ضرورة مطالبة مجلس النواب من مجلس العموم البريطاني التوضيح في هذا الشأن.

يذكر أن السفيرة البريطانية كارولين هورندال قالت في تصريحات إعلامية إنها تتعامل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية باعتبارها شرعية.

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قناة ليبيا الحدث

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