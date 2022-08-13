الزيات: لم نجد أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم

قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، إن: المركز نظم حملة مكثفة على المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات العامة، واستهدفت الحملة مخابز عديدة في أغلب مدن ليبيا، وما زالت مستمرة.
أضاف في تصريحات صحفية: “وجدنا مخالفات في مخابز عدة، منها سوء النظافة، وتهالك المعدات، ووجود عمال لا يحملون شهادات صحية، و لم نجد أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم”.
وتابع قائلًا أن المركز يعدّ تقريرا فنيا عن المخابز سيحال للحرس البلدي لإقفال المخابز المخالفة، ويحال للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الخصوص.
أضف تعليقـك