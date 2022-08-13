الزيات: لم نجد أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم

قال مدير المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، إن: المركز نظم حملة مكثفة على المخابز للتأكد من التزامها بالاشتراطات العامة، واستهدفت الحملة مخابز عديدة في أغلب مدن ليبيا، وما زالت مستمرة.

أضاف في تصريحات صحفية: “وجدنا مخالفات في مخابز عدة، منها سوء النظافة، وتهالك المعدات، ووجود عمال لا يحملون شهادات صحية، و لم نجد أي مخبز يستعمل مادة برومات البوتاسيوم”.

وتابع قائلًا أن المركز يعدّ تقريرا فنيا عن المخابز سيحال للحرس البلدي لإقفال المخابز المخالفة، ويحال للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية بهذا الخصوص.