ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إن توقف الغاز بحقول مليتة كان نتيجة إشكال بسيط في العمليات.

عون أوضح في تصريح لمنصة “فواصل” أن مثل هذه الأعطال معتادة وتحدث في كل دول العالم واستمرت قرابة 8 ساعات.

وأكد عودة الإمداد منذ أمس الجمعه بعد التغلب على المشكلة، مبينا أن إنتاج ليبيا من النفط تجاوز مليونا و 200 ألف برميل.

