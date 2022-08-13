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الأسود: السفيرة البريطانية أصبحت تحدد الحكومة الشرعية في ليبيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال ‏عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن الدافع وراء البيان الذي صدر عن 53 برلمانيا استنكارا لتصريحات السفيرة البريطانية كارولين هورندال، هو تجاوزها لحدود مهامها الدبلوماسية وتعديها على سيادة القرار الليبي.

وأضاف الأسود في تصريحات صحفية أن السفيرة أصبحت تحدد من هي الحكومة الشرعية في ليبيا وتحاول التدخل في عديد الشؤون السياسية وفي المسار الأمني المنوط إنجازه بلجنة 5+5، وغيرها من التصرفات غير المقبولة لدينا.

وأشار إلى أن تصريحات السفيرة البريطانية ليست المرة الأولى للتدخل في الشأن الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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