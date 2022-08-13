المؤسسة الوطنية للنفط: توقف مجمع مليتة الصناعي نتيجة انقطاع الكهرباء

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا بخصوص انخفاض إنتاج الغاز.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان عبر “فيسبوك”، إنه نتيجة انقطاع الكهرباء توقف مجمع مليتة الصناعي عن العمل بالكامل ما أدى إلى توقف الإنتاج من بحر السلام عند الساعة 10:45 ، وبالتالي نتج عن ذلك انخفاض في معدلات إنتاج الغاز.

وأضافت المؤسسة: “وبفضل الله وجهود العاملين استؤنف الإنتاج تدريجياً عند الساعة 07:45 مساءً، حيث بلغت الكمية المحالة من غاز الشركة إلى الشبكة الساحلية ( 356.6 م ق م) ، فيما بلغت الكمية المحالة من غاز حقل الفارغ إلى محطة كهرباء السرير ( 88.6 م ق م)، وكمية الغاز المستلم في محطتي الزويتينة وشمال بنغازي 261 م. ق.م يوميا”.

وأشارت المؤسسة إلى أن الشركة العامة للكهرباء تمكنت من تشغيل معظم وحدات التوليد التي توقفت بسبب انخفاض ضغط الغاز، وإعادة وضع الشبكة الكهربائية إلى ما هو عليه.

يذكر أن شبكة الكهرباء فقدت 1100 ميجاوات بسبب توقف إمدادات الغاز عن المحطات الغازية نتيجة خلل فني بأحد حقول شركة مليتة.

وقال وئام التائب المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء إن شركة الكهرباء تخلي مسؤوليتها عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن “المسؤولين بشركة مليتة أفادوا بأن فرق الصيانة تعمل على معالجة المشكلة، ويتوقع استئناف ضخ الغاز من جديد خلال الساعات القليلة القادمة”.