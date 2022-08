شركة الكهرباء: تقليص العجز في الشبكة بعد استئناف ضخ الغاز من مليتة لـ 1500 ميجاوات

ليبيا – قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب إنه بعد استئناف ضخ الغاز من قبل شركة مليتة، قلص العجز الحاصل في الشبكة إلى 1500 ميجاوات، في حين بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية حاليا قرابة 5600 ميجاوات وقابلة للزيادة.

التائب أشار في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن وضع الشبكة الكهربائي عاد إلى ما هو عليه قبل حدوث العطل الفني الذي وقع بالأمس بحقول الغاز التابعة لشركة مليتة.

ولفت إلى أن العطل الذي حدث أمس أدى إلى توقف خطوط الغاز الثلاثة، وتسبب في نقص إمدادات كمية الغاز لخط الساحل الذي يغذي محطات الزاوية وجنوب طرابلس والخمس ومصراتة.

