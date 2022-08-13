قزيط: باثيلي سيحتاج 6 أشهر لفهم الأزمة الليبية

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إنه لا يعتقد أن يكون هناك اختراق كبير لكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا من خلال تعيين مبعوث أممي جديد.

واستبعد قزيط استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) تجاه تعيين مجلس الأمن للسنغالي عبد الله باثيلي مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا، والمرشح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

ولفت عضو مجلس الدولة إلى أن باثيلي يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل لفهم تفاصيل الأزمة الليبية، مضيفًا: “في العموم تُعدّ السنغال من أكثر الدول الإفريقية المناسبة للحالة الليبية بغض النظر عن شخصية المرشح“.

وختم بلقاسم موضحًا أن قدرة البعثة الأممية لإيجاد حل للأزمة مرتبط بالدعم الدولي، خاصة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.