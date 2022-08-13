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السنغالي بيتالي على طاولة مجلس الأمن الإثنين ضمن ترشيحات المبعوث الجديد لليبيا 

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

سيعقد مجلس الأمن الدولي سيعقد الاثنين المقبل، جلسة لبحث تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المُتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت مصادر دبلوماسية السبت، لوكالة الانباء الليبية أن المرشح الجديد لمنصب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هو الوزير السنغالي السابق “عبدالله بيتالي”، الذي تتعين موافقة مجلس الأمن الدولي عليه قبل تعيينه.

وأضافت المصادر أنه في حال تعيين “بيتالي” رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيكون المبعوث رقم 8 بعد كل من الأمريكية “ستيفاني وليامز”، والسلوفاكي “يان كوبيتش”، واللبناني “غسان سلامة”، والألماني “مارتن كوبلر”، والإسباني “برناردينو ليون”، واللبناني “طارق متري”، والبريطاني “إيان مارتن”، والأردني “عبدالإله الخطيب”.

يذكر أن “بيتالي” يعمل منذ 2014 مع الأمم المتّحدة، وكان رئيساً لبعثة الأمم المتّحدة في إفريقيا الوسطى “مينوسكا”، كما ترأس أيضاً لجنة المراجعة الاستراتيجية لعمل البعثة الأممية في ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

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