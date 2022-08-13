ضبط شخص متلبسا بسرقة محطة كهرباء في بنغازي

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، ضبط شخص متلبسا بسرقة كوابل من محطة كهرباء.

ووردت معلومات إلى أعضاء قسم التحري بالإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية في بنغازي تفيد بوجود شخص يسرق محطة كهرباء «315» النهر، وفق بيان صادر عن الوزارة.

– ضبط متهمين بسرقة كوابل كهرباء في بنغازي

وبعد التحري وجمع المعلومات، جرى ضبط الشخص المطلوب متلبسا بسرقة كوابل من المحطة، وفك محولها وتخريبه، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية كافه حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.