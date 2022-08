عبد العزيز: باشاآغا ومن معه لن يفلحوا وسينتهون لغير رجعة

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن “بشأن طبول الحرب التي تقرع أقول إنه لن يكون هناك حرب وبإذن الله لن يفلحوا في إشعال الحرب”.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن من يقود هذه الحرب هم أول من ستلتهمهم وسيكونوا أول ضحاياها.

وأضاف”ما فعلناه نحن الليبيين يندى له جبين التاريخ مجرم هجم على العاصمة في 2019 أصبحنا نفاوض فيه في عام 2021 وحولنا له الهزيمة بانبطاحنا وطمع في السلطة وبدل أن يجتمع الجميع بأن يحاكم كل من كان سبب في الحرب يسعون لتقاسم السلطة معه، باشاآغا ومن معه لن يفلحوا وسينتهون لغير رجعة”.

وأكد على أن ليبيا تسع الجميع وفبراير أتت لإنهاء الاستبداد والديكتاتورية وهي ضد حكم العائلة والنهب وإن كان من ابنائها من سرق ونهب فهو لا يمثلها ويسري عليه ما يسري على من سرق أيام معمر القذافي بحسب تعبيره.

وفيما يلي النص الكامل:

ما تقوم به الفاغنر في ليبيا ومالي وغيرها نضعه إرهاب أم لا؟ لا يوجد إضراب عام لتعريف المصطلحات ونتفق عليها، تجد الإعلام في دولة الجنوب يتكلم الارهاب والارهابيين! الإرهاب في هولندا وواشنطن غير الإرهاب الذي تتحدث عن أيها المغفل.

لذلك نجد دكاترة ومثقفين كبار تقولهم عرف الإرهاب ومن هو الإرهابي؟ لقد دخلت مصطلحات كالإسلام السياسي ما معناه؟ لو يقول الإسلام فقط لأصبح هناك استفاقة للغافلين ويقولون تحاربنا في ديننا لذلك وضعوا الإسلام السياسي إذا ما معناه وهل نظيره يوجد مسيحية سياسية أو يهودية سياسية؟ فيه من جهة اخرى إسلام اجتماعي اقتصادي أم لا يوجد؟ وهذا مدار حديث لفترة إذا اجتمع 5 ممن يتداولون هذا المصطلح ان يعرفوا الإسلام السياسي ما هو؟ سأقرئه على الهواء لكنهم لا يستطيعون. الإسلام السياسي مصطلح مخابراتي صنع وروج في الإعلام ويتحدث به المغفلين دون علم والغرض الاستمرار في الغفلة لأطول مدة ممكنة.

مصطلح حقوق المرأة، ما هي ولماذا حقوق المرأة ولماذا في العالم الإسلامي والعالم الثالث نتكلم عن هذا، لماذا لا يطرح في أوروبا؟ هل حقوق المرأة أن يصل عمرها 5 دون زواج وتنجب الأطفال من دون أسرة؟ لأن أصبحت الآن وضعها مزري في أوروبا. ما حقوق الطفل الذي تتكلمون عنه؟ قال من حق الطفل أن يكون شاذ! حتى أن الوزراء عندنا في العالم الثالث وليبيا يخافوا أن يقولون الكلام بالعلن ويخبطوا الطاولة على الأجانب أن يسكتوا وأنهم يعرفون حقوق الطفل والمرأة جيداً، أصبح رضا الأجنبي أهم من رضا الله ومع انتشار الإباحية وأصبح الموضوع لا يطاق.

موضوع طبول الحرب التي تقرع أقول لن يكون هناك حرب وبإذن الله لن يفلحوا في إشعال الحرب من يقود هذه الحرب هم أول من تلتهمهم ويكونون أول ضحاياها وهذه ثقة بالله، ما فعلناه نحن الليبيين يندى له جبين التاريخ مجرم هجم على العاصمة في 2019 أصبحنا نفاوض فيه في 2021 وحولنا له الهزيمة بانبطاحنا وطمع في السلطة وبدل أن يجمع الجميع بأن يحاكم كل من كان سبب في الحرب يسعون لتقاسم السلطة معه، باشاآغا ومن معه لن يفلحوا وسينتهون لغير رجعة.

ما يحز في النفس عندما ترى الحكماء والقبائل والمشائخ يتكلمون ودكاترة الجامعات في صمت، أين مراكز البحوث؟ والدكاترة والمثقفين ومن يقراء الكتب؟ معقول هذه مبادرات ما يسمى الحكماء ومشائخ القبائل! مبادرة فيها ألف أكاديمي ليبي وتواصل بينهم ويطلعوا بها للمجتمع، ناس لها وزن وغير منتمية للأطراف المتصارعة سيلتف حولها الشعب. البلاد تتجه لحرب وصوتهم غير مسموع نهائي.

الناس واعيه وبعد 12 سنة لن يكون هناك عودة لنظام القذافي ولن يصلوا للحكم والمهجرين فبراير أتت معهم لأن لو معمر على قيد الحياة لما كانوا يعيشون كما هم الآن، لن يشتروا القصور ويسكنوا فيها ويعيشوا حياة البذخ بهذه الطريقة. أوجعني كلام أحد الأشخاص في فيديو من جماعة قادمون جماعة القذافي يسب فيهم لكنه في النهاية ليبي يقول إننا بدون مرتب ومنزل أو مركبة بعد فبراير ويتكلم بحرقة وأعتقد أن الرسالة أقوى.

ما أود أن أوصله أن ليبيا تسع الجميع وفبراير أتت لإنهاء الاستبداد والديكتاتورية وهي ضد حكم العائلة والسرق والنهب وإن كان من ابنائها من سرق ونهب فهو لا يمثلها ويسري عليه ما يسري على من سرق أيام معمر القذافي لأن الثورة دفع دمها شباب والآلاف ممن استشهدوا.

