العثور على 20 جثة في المنطقة الحدودية بين ليبيا والسودان

بنغازي 13 أغسطس 2022 (وال)- تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية؛ من إنقاذ 8 مواطنين والعثور على 20 جثة على صحراء الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية عقيد ركن علي محمد طه، تأكيده أنه وبعد المعلومات التي وصلت للقوات المشتركة السودانية الليبية بدنقلا وعمليات البحث تم العثور على 20 منهم متوفين في الصحراء.

وأضاف طه أن القوات المشتركة استطاعت إنقاذ 8 أشخاص، وتقديم الإسعافات الأولية والمساعدات الممكنة لهم وهم الآن في صحة تامة، مشيدًا بالجهود ويقظة القوات المشتركة السودانية الليبية وحرصها على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والتهربب.

وقال طه إنها ستظل العين الساهرة واليد الأمينة لتأمين الشريط الحدودي، والتصدي لكل أشكال جرائم الحدود العابرة وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية عبر موقعها الإلكتروني.

وحذّر المسؤول العسكري السوداني من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أمن وسلامة المجتمع، مؤكدًا أن هذا العمل يُضاف لسجل إنجازات القوات المشتركة السودانية الليبية المتكررة.

كما حيا تعاون السلطات الليبية مع القوات السودانية، وذلك من أجل تأمين الحدود بين البلدين، ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر والتهريب بأنواعه المختلفة. (وال)

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