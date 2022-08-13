السنغالي بيثالي على طاولة مجلس الأمن الإثنين ضمن ترشيحات المبعوث الجديد لليبيا

سيعقد مجلس الأمن الدولي سيعقد الاثنين المقبل، جلسة لبحث تعيين رئيس جديد لبعثة الأمم المُتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت مصادر دبلوماسية السبت، لوكالة الانباء الليبية أن المرشح الجديد لمنصب الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هو الوزير السنغالي السابق عبدالله بيثالي، الذي تتعين موافقة مجلس الأمن الدولي عليه قبل تعيينه.

وأضافت المصادر أنه في حال تعيين بيثالي رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سيكون المبعوث رقم 8 بعد كل من الأمريكية ستيفاني وليامز، والسلوفاكي يان كوبيتش، واللبناني غسان سلامة، والألماني مارتن كوبلر، والإسباني برناردينو ليون، واللبناني طارق متري، والبريطاني إيان مارتن، والأردني عبدالإله الخطيب.

يذكر أن بيثالي يعمل منذ 2014 مع الأمم المتّحدة، وكان رئيساً لبعثة الأمم المتّحدة في إفريقيا الوسطى مينوسكا، كما ترأس أيضاً لجنة المراجعة الاستراتيجية لعمل البعثة الأممية في ليبيا.