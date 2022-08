ليبيا – علق عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان رئيس مؤسسة الديموقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر على ما يتم تداوله حول احتمالية بدء من وصفهم بـ”عائلة حفتر” في تصفية ممتلكاتها في الولايات المتحدة.

المنتصر قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد “نحن والمحامين من البداية كنا نعلم أن حفتر سيقوم بمحاولة إخفاء ممتلكاته سواء في الولايات المتحدة أو غيرها من بلدان العالم لأنه حسب الحكم يحق للضحايا ملاحقة كل ممتلكات حفتر في أي مكان من العالم والحجز عليها واستخدامها لكن لم يكون بالإمكان الحجز على هذه الممتلكات إلا بعد الحصول على الحكم”.

وأشار إلى أنه يجب أن يدرك الجميع ويعلم بأن القانون الأمريكي لا يعتد بأي محاولات لتصفية ممتلكات بعد القضية والحكم فيها وأي محاولة للتحايل على أحكام المحكمة حتى وإن قام بـ “التحايل” بعد بدء القضية القضاء ليس مغفل والعبرة ليست في إصدار الحكم بل برفع القضية وأي محاولة من هذا الشأن سيتمكن المحامون من ابطالها.

ونوّه إلى أن الأصول والممتلكات المعلنة يبدأ الحجز عليها بعد صدور حكم التعويضات وعندها يقوم المحامين ومعهم ورقة الحكم بملاحقة الممتلكات والطلب بالمحكمة للحجز عليها.

كما أضاف: “موعد إصدار التعويضات حددت القاضية في يوليو الماضي أن يوم 9 سبتمبر جلسة أولى للنظر في طلب المحاميين بتحديد قيمة التعويضات، سيبدأ مسار تحديد القيمة وقد يستمر لأسابيع لأنه سيكون هناك ملفات عديدة والقيمة العالية سيحددها فريق المحلفين وهم أناس عاديين تستدعيهم المحكمة للنظر في الأدلة والاستماع للضحايا والشهود لتحديد قيمة التعويض فقط”.

وفي الختام أوضح أن الملاحقة الجنائية تم البدء بها منذ عام 2017 وهناك تقدم بالخصوص وأخبار سارة كما وصفها سيتم الاعلان عنها.

The post المنتصر: حسب الحكم يحق للضحايا ملاحقة كل ممتلكات حفتر في أي مكان من العالم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية