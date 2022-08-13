بن شرادة: المشكلة الأكبر في ليبيا هي السلاح المنتشر الذي يعيق بناء الدولة

أوضح عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أنه “لا يمكن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، على النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية”.

بن شرادة، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أنه “يجب أن يكون هناك طرف ثالث لحل النقاط الخلافية، وهو الشعب، لأن المجلسين رهينان لمجموعات مسلحة ودول أجنبية”.

ونوه بأنه “يمكن أن يحدث انقسام في البلاد بسبب الوضع الراهن بين حكومة مسيطرة على العاصمة وتنفق أموال الدولة دون رقابة، وحكومة اتفق عليها المجلسان، حسب الاتفاق السياسي، ومنعت من دخول طرابلس بقوة السلاح”.

وأكد أن “المشكلة الأكبر في ليبيا هي السلاح المنتشر الذي يعيق بناء الدولة”.