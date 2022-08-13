توجه أممي لتعيين دبلوماسي سنغالي مبعوثا إلى ليبيا

تتجه النية في كواليس الأمم المتحدة رسميا نحو تعيين الدبلوماسي السنغالي عبد الله بيتالي رئيساً لبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا.

وقالت قناة العربية عن مصادرها الخاصة إن مجلس الأمن الدولي، سيصوت يوم الاثنين المقبل، على اختيار المستشار الخاصّ الجديد إلى ليبيا خلفا للمبعوثة السابقة ستيفاني وليامز.

وبيتالي هو وزير سنغالي سابق، وأحد المناهضين للعنصرية والمدافعين عن حقوق الأفارقة السود، ويعمل منذ 2014 مع الأمم المتّحدة، كان رئيساً لبعثة الأمم المتّحدة في أفريقيا الوسطى.