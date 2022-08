السويح: اتهام الدبيبة بعرقلة مجلس النواب لإجراء الانتخابات كان في غير محله

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سارة السويح إن اتهام رئيس حكومة الوحدة الوطنية (حكومة تصريف الأعمال) عبدالحميد الدبيبة بعرقلة مجلس النواب لإجراء الانتخابات كان في غير محله.

السويح أشارت في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن هناك بعض النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية ومجلسا النواب والدولة قاربا على الاتفاق لحلحلة هذه النقاط.

ونوّهت إلى أنه من المتوقع أن يطالب عدد من النواب مناقشة ما توصل إليه المجلس لإقرار القاعدة الدستورية.

