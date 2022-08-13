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معلقا على توقيع 53 نائبا ضد تصريحات هورندال.. العباني: يمارسون عملهم التشريعي

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد العباني ، عضو مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» إن تصريحات السفيرة البريطانية تعتبر تجاوزاً لعملها الدبلوماسي

، كما أشار إلى أن أعضاء مجلس النواب يمارسون عملهم التشريعي من خلال مجلسهم، باعتباره السلطة التشريعية العليا، وعلى السلطة تنفيذ ما يتخذ من قرارات.

وتابع قائلا: عندما يتحدثون خارج مجلسهم فهذا يعتبر رأياً شخصياً لهم.

يذكر أن السفيرة البريطانية، كارولين هورندال قالت في تصريحات إعلامية إنها تتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة باعتبارها حكومة ليبيا الشرعية.

وفي هذا الشأن ، وقع 53 نائبا برلمانيا بينهم رئيس لجنة الخارجية بيانا أمس الجمعة هددوا خلاله بطرد السفيرة البريطانية بسبب تدخلاتها في ليبيا

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العباني محمد العباني

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صحيفة الساعة 24

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