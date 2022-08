قزيط: قدرة البعثة الأممية لإيجاد حل للأزمة مرتبط بالدعم الدولي

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري بالقاسم قزيط إنه لا يعتقد أن يكون هناك اختراق كبير لكسر حالة الجمود السياسي في ليبيا من خلال تعيين مبعوث أممي جديد.

قزيط استبعد في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” استخدام روسيا ورقة حق النقض “الفيتو” تجاه تعيين مجلس الأمن للسنغالي عبد الله باتيلي مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا والمرشح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ولفت إلى أن باتيلي يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل لفهم تفاصيل الأزمة الليبية ، مضيفًا : “في العموم تُعدّ السنغال من أكثر الدول الإفريقية المناسبة للحالة الليبية بغض النظر عن شخصية المرشح”.

وأوضح أن قدرة البعثة الأممية لإيجاد حل للأزمة مرتبط بالدعم الدولي لاسيما من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن.

