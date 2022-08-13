حول تفعيل عملية الخصخصة الان.. الفيتوري: قد تشوبها الكثير من الشبهات

أبدى الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة بنغازي ” عطية الفيتوري ” ملاحظات حول تفعيل عملية الخصخصة الان، وقال ردا على ، الاجتماع العادي الأول للجنة العليا للخصخصة بديوان مجلس الوزراء في طرابلس منذ ايام ، وهل يمكن عمليا إجراء تقييم دقيق للوحدات الانتاجية القديمة ؟ وهل من جدوى عمليا من أي مشروع خصخصة الآن ؟

قال الفيتوري أن “عملية الخصخصة قد تشوبها الكثير من الشبهات فيما يتعلق بتقدير قيمة الأصول أو من سيحضى بها إلى غير ذلك من الوساطات والمحسوبية “.

وواصل الفيتوري قائلا: ” قيمة الأصول يجب أن يقدرها ناس متخصصون فنيا وماليا ويعاد التقييم كل سنة حسب القيمة الحقيقية وليس الدفترية لأن قيمة أى أصل مثل الأراضي والمباني والآلات ووسائل النقل قد تتغير انخفاضا أو ارتفاعا، وبالتالي اذا جرى تقييم عام 2009 أو قبله أو بعده يجب إعادة التقييم الآن ، لأن هناك أصول ربما ارتفعت قيمتها أو العكس على أن يعاد التقييم سنويا.“