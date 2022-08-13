مدير مستشفى أورام مصراتة: تم إعطاء 15 مليون لمستشفيات وهمية لا تقدم أي خدمات للمواطن

قال مدير مستشفى علاج الأورام مصراتة ” محمد الفقي “، السبت، إن عدم وجود المشغلات بمصرف الدم يعني توقف التحاليل مما يؤثر سلبًا على مرضى أورام الدم سواء الكبار أو الأطفال لاحتياجهم لكمية هائلة من الصفائح أثناء خضوعهم للعلاج الكيماوي.

الفقي وفي تصريحات لشبكة لام، أضاف، أن “نقص المشغلات يؤثر علينا في عملنا وبهذا لا نستطيع إعطاء المرضى جرعات الكيماوي لأنه يحدث لهم نقص في الصفائح بعد الجرعات مما يؤثر على المريض ويسبب له نزيف في الدم”.

كما طالب مدير مستشفى علاج الأورام مصراتة بضرورة توفير هذه المشغلات لأنها تفصل الصفائح عن الدم ويتم إعطائها للمريض أثناء خضوعه للعلاج مشيرا الى ان المشغلات كانت تباع بسعر 500 دينار والآن أصبحت تباع ب 2000 دينار مما أصبح صعب الحصول عليها، لذلك يستوجب تدخل الدولة لإنهاء هذه المشكلة حيث أن المشغل الواحد يكفي لمريض واحد فقط.

وعبر الفقي عن أسفه لعدم ايفاء الدولة بإعطائهم مبلغ وقدره خمسة ملايين دينار تم تخصيصه لمستشفى الأورام مصراتة تحت بند التحسين إلا أنه الى هذه اللحظة لم يعطى للمستشفى في حين يتم إعطاء مبالغ كبيرة تفوق 15 مليون لمستشفيات وهمية لا تقدم أي خدمات للمواطن مما يدعو هذا إلى الإحباط.