الهنقاري: المستفيدون من حكومة الدبيبة هي المؤسسات التي حولت أموالها للخارج

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن المستفيدين من بند التنمية في ميزانية حكومة الدبيبة هي المؤسسات التي حولت الاموال الي الخارج وبقي الشعب في الداخل (يمص في الليم القارص)

جاء ذلك في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أضاف فيه ، أن أسباب الركود الاقتصادي الحالي سببه أن الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي من طرف واحد وهو الدولة، ما يعني أن السوق يعتمد علي التبادل التجاري والخدمي بين الدولة والقطاع الخاص، وهذا يعني حركة ضخ الاموال تبدأ بشكل هرمي من الأعلى الى الأسفل .

متابعا، وليس مثل اقتصاد الدول الصناعية التي تمول ميزانيها العامة من اسفل (القطاع الخاص) الذي يشكل الدخل الاساسي بنسبة كبيرة من الايراد العام بالقانون الضريبي .

وأشار الهنقاري الى أن عهد حكومة السراج كانت الحركة التجارية منتعشة مقارنة بحكومة الدبيبة مع انا الميزانية العامة متطابقة لكلا الحكومتين.

وأضاف ، بالرغم من وجود شبهة الفساد ألا ان الفرص كانت متاحة للجميع بمعني ان عائد الميزانية استفاد منه العدد الاكبر وهو ما نشط السوق السلعي والعقاري والخدمي.

مؤكدا ، ان الذي استفاد من بند التنمية في ميزانية حكومة الدبيبة مؤسسات محدودة حولت الاموال الي الخارج وبقي الداخل (يمص في الليم القارص)