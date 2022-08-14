لنقي: هجوم الدبيبة على المجلسين سببه فشل مسعاه في إيجاد أغلبية مساندة له من النواب

أرجع عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي هجوم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة على المجلسين إلى فشل مسعاه في إيجاد أغلبية مساندة له في كلا المجلسين.

وأضاف لنقي في تصريحات لموقع “إرم نيوز“، إن ”سبب الهجوم واضح هو تكليف فتحي باشاغا من قبل النواب بتشكيل الحكومة الجديدة ودعمه أكثر من قبل أعضاء مجلس الدولة“.

كما رأى، أن فشل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا سببه الرئيسي، عدم وجود حكومة حقيقية واحدة تبسط نفوذها على كامل تراب البلاد.

وبين أن ”نجاح أي انتخابات نزيهة وشفافة متوقف على بسط الأمن من قبل حكومة واحدة قوية تستطيع تنفيذ العملية الانتخابية والإشراف عليها وحفظ الأمن في ربوع الوطن“.

وأكد لنقي أن “هجوم الدبيبة يندمج في إطار محاولات كل طرف التطاول على الطرف الآخر لاستفزازه”، وفق قوله