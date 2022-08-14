العقوري: تصريحات وليامز تفتقر للموضوعية… وكان عليها الاعتراف بخطئها “الكارثي”

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عن أسفه من تصريحات المبعوثة الأممية السابقة “ستيفاني وليامز”، التي وصفت عبرها السياسيين الليبيين بـ “الانتهازيين”.

واعتبر العقوري في تصريحات، أن وليامز قامت بالتعميم، دون الاكتراث بمجهودات بعض السياسيين الصادقة، للتوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار للبلاد، مؤكداً أن تصريحاتها تفتقر للموضوعية، وتدل على عدم تفهم الظروف الصعبة التي يعمل بها سياسيو ليبيا، على حد تعبيره.

وأضاف أنه “كان يجب على ستيفاني الحديث بصراحة للشعب الليبي، عن عمل البعثة التي ارتكبت خطأ كارثيا، ولم تتابع بجدية الاتهامات برشوة أعضاء من لجنة الحوار الوطني وهو ما أنتج حكومة الدبيبة، التي تُعتبر الحكومة الأكثر فسادا، وستعاني الأجيال القادمة نتيجة سياستها الاقتصادية غير المسؤولة”

وتابع العقوري: “لم تتحدث السيدة ستيفاني عن أداء حكومة الوحدة الوطنية، التي كان أمامها فرصة كبيرة للنجاح في ملفات مهمة مثل توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة، والإصلاح الاقتصادي، والمصالحة، والتحول للامركزية”

وأكد على عدم حرص ستيفاني، في إحاطاتها لمجلس الأمن، على توضيح حقيقة العمل على ملفات مهمة لاستقرار البلاد مثل توحيد المؤسسات السيادية، والمصالحة والتحول للامركزية، كما أنها لم تكن قريبة من الجميع، ولم تحرص على احترام الديمقراطية الناشئة في ليبيا.

ووصف العقوري موقف البعثة في دعم الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بالموقف “الضعيف”، رغم أنها حكومة جاءت وفقا لآليات ديمقراطية؛ لتحقق التوافق الوطني، وتمثل جميع الأطراف السياسية الليبية في حكومة واحدة.

وأختتم العقوري تصريحاته بالتأكيد على تقدير مجهودات وليامز التي حققت بعض النجاح في الملف الاقتصادي ووقف إطلاق النار، إلا أنها -وفقا له- ضيّعت فرصاً كبيرة لدعم مجهودات القادة السياسيين في ليبيا لإنهاء الانقسام، وتجاهلت العديد من الجهود الصادقة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد.