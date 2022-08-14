الصويعي: اتهام الدبيبة لمجلس النواب بعرقلة إجراء الانتخابات غير مقبول

توقعت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي مناقشة نتائج زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تركيا في جلسة بعد غد الاثنين.

وقالت الصويعي في تصريحات صحفية إن الجلسة ستبحث الحلول المناسبة لإقرار القاعدة الدستورية، مشيرة إلى أن اتهام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لمجلس النواب بعرقلة إجراء الانتخابات غير مقبول، لأن الجهة التنفيذية المتمثلة في الحكومة هي المخولة بتأمين وإجراء الانتخابات.

وأضافت أن مجلس النواب راسل المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق، وكان الرد بأن هناك ظروفا قاهرة تمنع إجراء الانتخابات دون ذكر أي تفاصيل.