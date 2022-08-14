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الرئيس الكونغولي يشيد بالدور الأمريكي لحل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أشاد رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، والرئيس الكونغولي، دينيس ساسو نغيسو، بالدور الأمريكي لحل الأزمة الليبية وعودة السلام والاستقرار هناك.

وجاء ذلك أثناء إجراء نغيسو لمكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تناولت الأزمة في ليبيا، والسلام والأمن في منطقة البحيرات الكبرى، والقمة الأميركية-الأفريقية المقبلة.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية الأمريكي بدعوة الكونغو إلى تنظيم مؤتمر مصالحة ليبية، قبل الانتخابات العامة، مثمّنا دور نغيسو في البحث عن حل سلمي للأزمة.

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قناة ليبيا الحدث

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