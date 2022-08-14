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الوطني لمكافحة الأمراض: إرسال شحنة مستلزمات طبية إلى مستشفى بنت بية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، السبت، عن إرسال شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية إلى مستشفى بنت بية القروي بالجنوب الليبي.

جاء ذلك في بيان المركز تم نشره على صفحته بموقع فيسبوك أفاد فيه، بأن ذلك يأتي ضمن جهوده للرفع من المستوى الصحي في البلاد، ومسؤوليته تجاه المواطنين، وبناء على تعليمات مدير عام المركز الدكتور ” حيدر السايح” .

وقام قسم المعدات والمستلزمات الطبية بإدارة الصيدلة بإرسال الشحنة، وذلك دعما للمستشفى لاحتواء أزمة النقص الشديد في المستلزمات الطبية وتغطية بعض احتياجات المستشفى؛ لمواجهة الكارثة الإنسانية التي حلت بالمنطقة إثر الانفجار الذي وقع في صهاريج الوقود ونتج عنه وفاة عدد من سكان المنطقة وإصابة آخرين بجروح وحروق مختلفة الدرجات

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صحيفة الساعة 24

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