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العباني: تصريحات السفيرة البريطانية تعتبر تجاوزاً لعملها الدبلوماسي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن تصريحات السفيرة البريطانية تعتبر تجاوزاً لعملها الدبلوماسي، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب يمارسون عملهم التشريعي من خلال مجلسهم، باعتباره السلطة التشريعية العليا، وعلى السلطة تنفيذ ما يتخذ من قرارات.

العباني وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أوضح أن من يتحدث خارج البرلمان يعتبر رأياً شخصياً له.

يذكر أن 53 نائبا برلمانيا بينهم رئيس لجنة الخارجية قدموا بيانا الجمعة هددوا خلاله بطرد السفيرة البريطانية بسبب تدخلاتها في ليبيا.

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قناة ليبيا الحدث

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