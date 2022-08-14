مدير “التعليم الثانوي”: العملية التعليمية تسير سيرا حسنا بنسبة 75%

خصص الاجتماع الموسع الذي عقد أمس السبت ببلدية البوانيس لمناقشة الاستعدادات والترتيبات التي تم اتخاذها لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بمراقبات التربية والتعليم بالجنوب والخطة الدراسية التي أعدت للعام الدراسي القادم.

وضم الاجتماع مدير إدارة التربية والتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم محمد المغربى ومدراء مكاتب التعليم الثانوي بمراقبات التربية والتعليم بالمنطقة الجنوبية.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات العلاقة بآلية العمل والتنسيق بين مكاتب التعليم الثانوي وإدارة التعليم الثانوي بما ينسجم والاختصاصات المنصوص عليها.

وبحث الاجتماع احتياجات مدارس التعليم الثانوي من المعلمين والكتاب المدرسي والأثاث والمعامل المدرسية إلى جانب الاستفادة من المعلمين غير المتخصصين من خلال التعرف على الحالة العلمية التعليمية بمناطق الجنوب.

واستعرض مدراء المكاتب خلال هذا الاجتماع الإشكاليات والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بمناطقهم وآليات تذليلها.

من جهته، شدد مدير إدارة التعليم الثانوي على أهمية تكاثف الجهود والتواصل الدائم مع الإدارة العامة لضمان نجاح العملية التعليمية، مؤكدا أن العملية التعليمية تسير سيرا حسنا بنسبة (75%)، وسنسعى جاهدين للارتقاء بها خلال العام القادم لتبلغ (100%).