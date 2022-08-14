مصدر أممي: زينينغا يسعى لخلق حالة توافق للوصول للانتخابات

أكد مصدر مقرب من البعثة الأممية أن القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “رايزدون زينينغا” يسعى مع كافة الأطراف الليبية لخلق حالة من التوافق بقصد استكمال باقي الخطوات، التي تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف المصدر نفسه، والذي رفض الكشف عن اسمه، في تصريحٍ لصحيفة “الشرق الأوسط” أن البعثة لم تتخل عن دورها، مؤكدًا أنها ستعمل على استكمال باقي المسارات لحين تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن استكمال المسار الدستوري متوقف أولاً على مدى توافق الأطراف الليبية مع بعضها.