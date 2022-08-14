رفقة النيابة العامة.. “الرقابة على الأغذية” يواصل حملات تفتيش المخابز

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في يفرن -القلعة ، أن حملات المسح الشامل التفتيشية تستهدف المخابز داخل المدينة للتأكد من ممارسات الإنتاج الجيد للخبز بما يطابق المواصفات القياسية الليبية المعتمدة، بالإضافة لسحب عينات من الدقيق والخبز بأمر من النيابة العامة. وفقا لصفحة المركز على فيسبوك..

وواصل مفتشوا مكتب الرقابة على الأغذية و الأدوية يفرن رفقة جهاز الحرس البلدي والنيابة العامة ومكتب الأمن الداخلي بحملة تفتيشية لأخد عينات من مخابز و مصانع الدقيق ببلديتي يفرن و القلعة وتحويلها إلي النائب العام لإجراء كشوفات عليها للتأكد من وجود مادة برومات البوتاسيوم من قبل جهات الاختصاص.

وأكد المركز في منشوره ، بأن اللجنة لن تتهاون بتاتاً حيال المخالفين مع إحالة التقرير الرقابي لكل من الأجهزة الضبطية الحرس البلدي والنيابة العامة