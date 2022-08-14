الوطنية لحقوق الإنسان تدين عملية تصوير المستفيدين من المساعدات الإنسانية

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، قيام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا التابع للأمم المتحدة، بإظهار هوية المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية.

وأدانت اللجنة في بيان اليوم، ما وصفته بالممارسات “المشينة” بحق الفئات المحتاجة، معربةً عن استيائها إزاء السياسيات المتكررة للمكتب، عبر قيامه بتصوير وإظهار هوية المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية والطبية، وإذاعة ذلك إعلاميا، أثناء تسليمهم للمساعدات.

وقالت اللجنة إنها رصدت آخر تلك الممارسات، يوم الجمعة الماضي، في أحد مواقع توزيع المساعدات في “بنت بية” بمدينة أوبارى، على خلفية انفجار صهريج الوقود هناك.

وتابعت أن هذا السلوك يتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ العمل الإنساني والإغاثي، ويمتهن الكرامة الإنسانية، وهو أمر “سلبي” يتكرر رغم التوصيات المستمرة من الجهات الحقوقية.

ودعت اللجنة في ختام بيانها، إلى ضرورة قيام إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بإلزام المنظمات الدولية والأممية بالمعايير الدولية والإنسانية فيما يتعلق بمنع تكرار هذه السلوكيات.