الحبري وبوجواري يُتابعان مشروع تنفيذ إزدواج طريق بنغازي – سلوق

قام نائب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي رئيس لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي ” علي الحبري ” ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ” الصقر عمران بوجواري ” وبحضور مدير مكتب المشروعات بالبلدية ” أسامة الكزة ” بجولة ميدانية لمشروع تنفيذ إزدواج طريق بنغازي سلوق ومُتابعة سير العمل بهذا المشروع

جاء ذلك وفق منشور لبلدية بنغازي على صفحتها بموقع فيسبوك ، أضافت فيه تُواصل البلدية أعمال تنفيذ إزدواج الطريق الواصل بين بنغازي وسلوق الذي سوف يكون لتنفيذه بإذن الله تعالى دور أساسي في تسهيل حركة سير المركبات، والتقليل من الحوادث وخدمة المواطنين .

كما وأثنى رئيس لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي ” علي الحبري ” على مُستوى العمل وفقاً للجدول الزمني للمشروع.

يُشار بأن أعمال التنفيذ على مرحلتين المرحلة الأولى بنغازي جردينة والمرحلة الثانية جردينة سلوق بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية ومن ضمن أعمال لجنة إعادة الإستقرار لمدينة بنغازي