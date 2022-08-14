الحداد يشكر البعثة العسكرية الإيطالية على دورها في ليبيا

التقى رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق أول محمد الحداد، رئيس البعثة العسكرية الإيطالية (MIASIT) الأدميرال بلشيدو تورسي، بالكلية العسكرية طرابلس، وذلك على هامش حفل التخرج لطلبة الكليات العسكرية.

ورحب الحداد بالأدميرال تورسي، مقدما الشكر لدور البعثة العسكرية الإيطالية، في مجال التدريب، وأكد على أهمية التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وفي ذات السياق ناقش الحداد مع، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، آخر التطورات الأمنية في طرابلس والمناطق المجاورة بالإضافة إلى التقدم في المسار العسكري والأمني.

وأشاد زينينغا بجهود الحداد في نزع فتيل التوترات وتهدئتها في العاصمة والمنطقة الغربية، كما رحب بالخطوات الرامية نحو توحيد المؤسسات العسكرية.