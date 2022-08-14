الهلالي: نجمع توقيعات المواطنين على مقترح القاعدة الدستورية لتقديمها لمجلس النواب

قال المتحدث باسم مبادرة المسار الدستوري علي الهلالي، إنهم بدأوا في جمع التوقيعات من الشارع الليبي على مقترح القاعدة الدستورية لتقديمها إلى مجلس النواب.

وأضاف الهلالي في تصريحات صحفية، أن المبادرة تضم العديد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين ومكونات المجتمع المدني، مستكملا: “تواصلنا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعرض المقترح الخاص بالقاعدة الدستورية عليه، والهدف من جمع التوقيعات هو توسيع قاعدة المشاركة في تحديد المسار، باعتبار أن الشعب هو مصدر التشريع”.

وتابع: “التوقيع على المقترح يهدف للتأكيد على مطلب الشعب باستئناف الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وعدم إقصاء أي من المترشحين للانتخابات”.

وواصل الهلالي: “اللجنة التحضيرية للمبادرة جمعت كافة الملاحظات الخاصة بالقاعدة الدستورية، واتفق عليها أكثر من 25 حزبا ومكونا سياسيا ومترشحين رئاسيين وبرلمانيين”.

وأشار الهلالي إلى أن لجنة من المبادرة تتواصل مع مجلس النواب وأخرى تتواصل مع مجلس الدولة الاستشاري للمطالبة باستئناف الإجراءات الخاصة بالانتخابات، وفريقا من المبادرة يتواصل مع مستشار الأمن القومي من أجل توفير المناخ الملائم لإجراء الانتخابات وتأمينها بشكل يضمن إتمام العملية واعتماد نتائجها.