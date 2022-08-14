عبد العزيز: ما فعلناه نحن الليبيين يندى له جبين التاريخ

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين ” محمود عبد العزيز ” بشأن طبول الحرب التي تقرع أقول إنه لن يكون هناك حرب وبإذن الله لن يفلحوا في إشعال الحرب.

جاء ذلك خلال لقائه على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أشار فيه إلى أن من يقود هذه الحرب هم أول من ستلتهمهم وسيكونوا أول ضحاياها.

مضيفا ، ما فعلناه نحن الليبيين يندى له جبين التاريخ ، مجرم هجم على العاصمة في 2019 أصبحنا نفاوض فيه في عام 2021 وحولنا له الهزيمة بانبطاحنا وطمع في السلطة وبدل أن يجتمع الجميع بأن يحاكم كل من كان سبب في الحرب يسعون لتقاسم السلطة معه، باشاغا ومن معه لن يفلحوا وسينتهون لغير رجعة. وفقا لتعبيره ”.

كما أكد عضو جماعة الإخوان ، على أن ليبيا تسع الجميع وفبراير أتت لإنهاء الاستبداد والديكتاتورية وهي ضد حكم العائلة والنهب وإن كان من ابنائها من سرق ونهب فهو لا يمثلها ويسري عليه ما يسري على من سرق أيام معمر القذافي على حد قوله.