بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 14 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 14 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء كتلة هوائية ساخنة توثر على مناطق غرب ليبيا خلال هذا الأسبوع.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ ،.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ ، تسجل ارتفاع الأيام القادمة .

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.

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