أوحيدة: الانقسام السياسي في ليبيا يدور بين حكومة شرعية وأخرى تمارس سياسة الأمر الواقع

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة ، عدم وجود أهمية للحوار بين مجلسي الدولة والنواب في هذه المرحلة، لأن الحكومة منتهية الولاية هي التي تسيطر على المشهد حاليا بدعم الميليشيات المسلحة. بحسب قوله ..

وأضاف أوحيدة في تصريحات تليفزيونية، إن المشهد الليبي في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام حول تمكين حكومة “فتحي باشاغا” من ممارسة مهامها، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة التاتجة عن التوافق في مجلس النواب .

معتبرا، أن الانقسام السياسي في ليبيا اليوم بات أكثر اتساعًا، وهو يدور ما بين حكومة شرعية ذات توافق، وحكومة غير شرعية تتشبت بالسلطة وتمارس سياسة الأمر الواقع، عبر الاستعانة بدعم الميليشيات وعدة أطراف أجنبية.

كما أضاف أن الحل يتمثل إما في إجبار “الدبيبة” على الخروج سياسياً، أو التوجه نحو سيناريو الحرب التي تشتعل تحت الرماد، على حد تعبيره، مؤكداً أن الدبيبة عمل على عرقلة الانتخابات بشكل واضح، ومن يعارض هذا الأمر غرضه المعاندة لا أكثر.

متابعا، أن “مجلس النواب لم يختر حكومة الدبيبة، بل جاء به عرّابوه في جنيف عبر صفقات واضحة، وهم الذين يقومون الآن بإدارة الأمور واختيار السفراء، وحينما وافق مجلس النواب على حكومته كان أمام الأمر الواقع”، على حد قوله.