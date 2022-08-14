الارصاد: كتلة هوائية ساخنة خلال هذا الاسبوع تؤثر على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 14/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر بكتلة هوائية ساخنة تؤثر على مناطق غرب ليبيا خلال هذا الاسبوع حيث درجات الحرارة تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر.

وبحسب التقرير تتراوح درجات الحرارة مابين ( 36 – 42 ) مْ على مناطق (الشمال الغربي والجنوب الغربي).

ووفقا للتقرير تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على مناطق شرق ليبيا ،

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الغد.

والله اعــــــــــــــــــــــــــــــــلم.