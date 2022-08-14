بوعزة: أصحاب المخابز في طرابلس عازمون على الإغلاق

أعلن رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي بوعزة، أن أصحاب المخابز في طرابلس عازمون على الإغلاق.

وقال بوعزة في تصريحات صحفية: “أصحاب المخابز في طرابلس أبلغونا خلال اجتماعنا معهم بعزمهم إغلاق مخابزهم مجبرين بسبب تضييق الخناق عليهم من قبل اللجان المشكلة مؤخرا وسجن عدد منهم، إضافة لسجن عدد من العمالة الوافدة والتمديد للحبس دون معرفة الأسباب”.

وأضاف “لجان المتابعة تطالب أصحاب المخابز بالتقيد بالميزان، وتخالف من لا يملك موازين رغم إعفاء وزارة الاقتصاد من هذا البند، وتغلق المخابز التي لا تجد أصحابها”.

وتابع “كل العمالة الموجودة في المخابز فرت خوفا من القبض عليهم ما اضطر الخبازين لاتخاذ قرار الإغلاق الجماعي والبحث عن حل للوضع الراهن”.