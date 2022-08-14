الخارجية تؤكد تضامنها مع السعودية ضد الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة جدة وأسفر عن سقوط إصابات.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان لها تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية والمنطقة عامة ضد الإرهاب.

وأكدت الوزارة دعمها لجهود السعودية في مواجهة التهديدات الأمنية، وأن ليبيا تدعم كل الإجراءات التي تتخذها السعودية؛ لحماية أمنها وسلامة شعبها الشقيق، مشيدة بكفاءة العملية الأمنية وجهود السلطات الهادفة لعرقلة أي محاولة تشكل تهديدا لاستقرار المملكة.