ليكسولوجي: ليبيا لم تقنع القضاء البريطاني بمبدأ تأثر سيادتها بإنفاذ قوانين التحكيم

ليبيا – واكبت خلاصة قانونية نشرها موقع “ليكسولوجي” البريطاني المعني بالأخبار القانونية أحدث التطورات بقضايا التحكيم في بريطانيا خلال الـ12 شهرًا الأخيرة.

الخلاصة التي تابعتها وترجمت وفسرت أبرز مضامينها المتعلقة بالشأن الليبي صحيفة المرصد، تطرقت إلى نوع من القضايا التحكيمية المرفوعة ضد الدولة الليبية لأسباب مختلفة، مع تلخيص ظروف قد يتم فيها الطعن في القرارات والأطراف الملزمة باتفاقيات التحكيم وقراراتها والقوانين الحاكمة لها وقضايا الإفصاح والسرية.

وتحدثت الخلاصة عن مبدأ تنفيذ قرار التحكيم في مقابل سيادة الدولة مع رفض المحكمة تحدي الإفصاح الكامل والصريح، مع الإشارة لقضية رفعها الفرع البريطاني لشركة “جنرال داينمكس” الأميركية للدفاع والأمن ضد دولة ليبيا، مبينة أن الأخيرة جادلت بشأن هذا الأمر بدعوى تمكينه الطرف الآخر من مزايا على حسابها.

وأضافت الخلاصة: إن الدولة الليبية فشلت في إقناع المحكمة المعنية بوجهة نظرها قانونًا بعد تمكن الأخيرة من تبرير ذلك بتخريجة قانونية محكمة.

ترجمة المرصد – خاص

