الزوبية: الأزلام خرجوا من جحورهم وينادون الثوار كذباً بـ”ثوار الناتو”

هاجم جمال الزوبية مدير الإعلام الخارجي الأسبق، أنصار النظام السابق، متهما إياهم بالكذب، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

كتب قائلًا: “أمين القومية العربية الذي تركوه أزلامه يواجه مصيره على يد الأسود ومات بما يليق به، وبعد موته بسنوات خرج أنصاره من جحورهم وينادون الثوار بثوار الناتو وبرنارد ليفي” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “يستعرضون على الفيسبوك باسمائهم بعد أن كانوا همسًا وأسماء وهمية مستغلين طيبة الثوار وتسامحهم. اسمعوا لقائدكم وعودوا إلى رشدكم واتركوا غيكم ووهمكم وكذبكم الذي قرفتونا به” على حد تعبيره.