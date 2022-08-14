ارتفاع الدولار والإسترليني في مستهل الأسبوع بالسوق الرسمية

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.85 دينار من 4.84 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. كما صعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.98 دينار من 5.92 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وتراجع سعر اليورو إلى 4.98 دينار مقابل 4.99 دينار.

ا رتفاع الريال السعودي واستقر الدرهم الإماراتي

وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، في حين ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار من 1.28 دينار الخميس، والدينار التونسي إلى 1.55 دينار ليبي مقابل 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما ارتفع سعر اليوان الصيني قرشًا واحدًا ليسجل 0.72 دينار مقابل 0.71 دينار.

