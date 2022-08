لنقي: الدبيبة هاجم مجلسي النواب والدولة بسبب تكليف باشاآغا بتشكيل الحكومة

ليبيا – أرجع عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي هجوم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على مجلسي النواب والدولة إلى فشل مسعاه في إيجاد أغلبية مساندة له في كلا المجلسين.

لنقي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، قال: “إن سبب الهجوم واضح هو تكليف فتحي باشاآغا من قبل النواب بتشكيل الحكومة الجديدة ودعمه أكثر من قبل أعضاء مجلس الدولة”.

ورأى لنقي أن فشل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا سببه الرئيس عدم وجود حكومة حقيقية واحدة تبسط نفوذها على كامل تراب البلاد.

وبين أن نجاح أي انتخابات نزيهة وشفافة متوقف على بسط الأمن من قبل حكومة واحدة قوية تستطيع تنفيذ العملية الانتخابية والإشراف عليها وحفظ الأمن في ربوع الوطن.

وأكد لنقي أن هجوم الدبيبة يندمج في إطار محاولات كل طرف التطاول على الطرف الآخر لاستفزازه، وفق قوله.

