خارجية الدبيبة: ندين تفجير جدة ونقف مع السعودية في مواجهة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ادانتها للتفجير الذي وقع بمدينة جدة السعودية، مشيرة إلى أنها تقف مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “تدين وزارة الخارجية والتعاون الدولي التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة جدة وأسفر عن سقوط إصابات، ونعلن تضامنا ووقوفنا إلى جانب المملكة العربية السعودية والمنطقة عامة ضد الإرهاب”.

وأضاف البيان “أكدت الوزارة دعمها لجهود المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية، وأن ليبيا تدعم كل الإجراءات التي تتخذها السعودية؛ لحماية أمنها وسلامة شعبها الشقيق، مشيدة بكفاءة العملية الأمنية وجهود السلطات الهادفة لعرقلة أي محاولة تشكل تهديدا لاستقرار المملكة”.