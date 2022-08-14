وزارة الصحة: ثلاثة أيام مهلة لاستيفاء مستندات المطابقة

دعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الجهات الصحية إلى سرعة استيفاء المستندات والنواقص المطلوبة في أجل أقصاه ثلاثة أيام وذلك لاستكمال عمليات المطابقة مع وزارة المالية.

وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة بصفته رئيس اللجنة المشكلة من وزير الصحة المكلّف رمضان أبوجناح لتنفيذ القرار “885”، إن أعمال إجراءات المطابقة للدفعة الأولى تبدأ فعليا ابتداءا من اليوم الأحد، وذلك مع الجهات التي استوفت بياناتها مع وزارة المالية وهي: مركز خدمات الأسنان طرابلس، مستشفى طرابلس المركزي، مركز العين لأمراض السكر والغدد الصماء صرمان، مستشفى فسانو القروي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وبينت وزارة الصحة أن وزارة المالية مستمرة في استكمال عمليات المطابقة للدفعات تباعا بواقع 10 جهات يوميا كحد أدنى.