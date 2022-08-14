خارجية الوحدة الوطنية تدين التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة جدة

العنوان – طرابلس

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة جدة وأسفر عن سقوط إصابات.

وأعلنت الوزارة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية والمنطقة عامة ضد الإرهاب.

وأكدت الوزارة دعمها لجهود المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية، وأن ليبيا تدعم كل الإجراءات التي تتخذها السعودية؛ لحماية أمنها وسلامة شعبها.

وأشادت الوزارة بكفاءة العملية الأمنية وجهود السلطات الهادفة لعرقلة أي محاولة تشكل تهديدا لاستقرار المملكة.