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خارجية الوحدة الوطنية تدين التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة جدة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية التفجير الانتحاري الذي وقع في مدينة جدة وأسفر عن سقوط إصابات.

وأعلنت الوزارة تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية والمنطقة عامة ضد الإرهاب.

وأكدت الوزارة دعمها لجهود المملكة في مواجهة التهديدات الأمنية، وأن ليبيا تدعم كل الإجراءات التي تتخذها السعودية؛ لحماية أمنها وسلامة شعبها.

وأشادت الوزارة بكفاءة العملية الأمنية وجهود السلطات الهادفة لعرقلة أي محاولة تشكل تهديدا لاستقرار المملكة.


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صحيفة العنوان الليبية

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