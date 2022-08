الفرجاني عن تصريح السفيرة البريطانية: تدخل واضح في الشأن السياسي الليبي ولا يمكن القبول به

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني ما جاء في البيان الصادر عن عدد من النواب بخصوص تصريحات السفيرة البريطانية.

الفرجاني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء، أشار إلى أن البيان صادر بإرادة حرة ويمثل موقف الموقعين عليه من تصريحات السفيرة البريطانية.

وعد تصريح السفيرة تدخلًا واضحًا في الشأن السياسي الليبي، ولا يمكن القبول به، مضيفًا : “ليست كل تصريحات السفراء تدخلًا، فهناك سفراء يقومون بوساطات ومساعي بين الأطراف”.

الفرجاني أعرب عن رفضه لمبادرة السفير الأمريكي بشأن آلية صرف الأموال الليبية إلا ذا كان بإدارة ليبية صرفة للحفاظ على الأموال.

