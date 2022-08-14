تقرير بريطاني: جماعة الإخوان وفرت الغطاء لنهب المال العام في ليبيا

وصف تقرير تحليلي نشرته صحيفة “غلوب إيكو” البريطانية الإجراءات التحقيقية للنائب العام الصديق الصور مع مسؤولين عدة ببوابة الكشف عن الفساد.

التقرير الذي تابعته “صحيفة المرصد”، أكد شروع ليبيا في حرب مصيرية ضد الفاسدين الذين استَنزفوا من العام 2011 قرابة الـ600 مليار دولار من أموالها، ناقلًا عن مراقبين تأكيدهم سعي منظومة الفساد بقوة لعرقلة الحل السياسي وتوحيد المؤسسات.

وأضاف التقرير: أن للفاسدين أدوات مكنتهم من احتواء الإمكانيات المتاحة المملوكة من قبل القضاء، فضلًا عن التغلغل في مفاصل الحكم وشبكات التهريب والاتجار بالبشر والميليشيات والجماعات المسلحة والمحتكرين للاعتمادات المستندية الساعين للاستفادة من الحكومات المتعاقبة في تحقيق المزيد من المصالح.

وتابع التقرير: أن جماعة الإخوان المتورطة بشكل هائل في نهب المال العام والتلاعب بقدرات الدولة وفرت الغطاء اللازم لتمكين الطبقة السلطوية من نيل الأرباح إطار تحالف المال والسياسة والسلاح، مؤكدًا أن أي قطاعات الدولة الحيوية ومؤسساتها السيادية ووزاراتها لا تخلو من ملفات الفساد.

ونقل التقرير عمن أسماها بمصادر ليبية مطلعة تأكيدها أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن عدد من ملفات الفساد المهمة المتعلقة بشخصيات سياسية مؤثرة، رغم تسبب الصراع السياسي في التأثير على فضح الممارسات الفاسدة للمتنافسين من جهات عدة وتوضيح الاتهامات الموجهة ضدهم.