مكافحة الأمراض: 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز لوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت 20.7% من إجمالي 371 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة فيما توفيت حالة واحدة وتماثلت 223 حالة للشفاء.

وأشار المركز إلى أنه جرى في طرابلس تسجيل 45 حالة وفي مصراته 05 حالة وفي زليتن 03 حالات وفي الزاوية المركز 08 حالات وفي صرمان حالة واحدة وفي صبراته 12 حالة وفي الخمس 03 حالات.

وبين المركز أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 506.255 حالة منها الحالات النشطة: 1.037 حالة والمتعافين: 498.783 حالة والٍوفيات: 6.435 حالة.